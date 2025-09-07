Events Tomorrow

Abhiruchi Prakashana, Mysuru, Pragatipara Sanghatanegala Okkuta, Manava Mantapa, Karnataka Rajya Raitha Sangha and Hasiru Sene, Dalita Sangharsha Samiti, Niranthara Foundation

September 7, 2025


‘Carvalho 50’ Tejaswi and Environment, documentary on K.P. Poornachandra Tejaswi,
10 am;
Noted critic & writer from Shivamogga Prof. Rajendra Janni inaugurates,
10.45 am;
Kuppalli’s Kuvempu Pratishtana Joint Secretary Kadidal Prakash, Malavalli’s Agriculturist M.V. Krishna, Raghavendra Mudigere and Prof. B.N. Sriram of Pusthaka Prakashana, Mysuru, S. Jyothi from Tumkur University, Shivaprasad Pattanagere from Bengaluru’s GKVK, ‘Dare Devil Mustaffa’ movie director Shashank Sogal, journalist Nagaraj Navimane, K.Y. Narayanaswamy from Bangalore University and Prof. K.C. Shivareddy of Kuvempu Study Chair, Manasagangothri, will deliver talks on the occasion,
11.30 am onwards;
Staging of K.P. Poornachandra Tejaswi’s play ‘Avara Jugari Cross’ by Samudaya, Bengaluru, directed by Nataraj Honnavalli, Mini Theatre, Kalamandira premises,
6 pm to 8 pm.


