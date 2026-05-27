Datta Peetham Titles conferred
May 27, 2026

Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji conferred the Datta Peetham Titles on scholars and achievers at Sri Ganapathy Ashram in Datta Nagar, Mysuru, this morning as part of the 84th birthday celebrations of Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji, 27th Brahmotsava of Sri Datta Venkateshwara Kshetra and 28th Anniversary of Nada Mantapa, organised by Avadhoota Datta Peetham. Seen are (from left) Samavedam Shanmukha Sharma (Pravachana Chakravarti), Kuppa Vishwanatha Sharma (Shastra Nidhi), V. Jambunatha Ganapathi (Veda Nidhi), Junior Pontiff Sri Datta Vijayananda Teertha Swamiji, Vid. Suresh Vaidyanathan (Nada Nidhi), Ravinder Pandita (Dharma Bandhu) and Anupama Vedachala (Sasya Bandhu).

