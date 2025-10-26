Sri Nadabrahma Sangeetha Sabha

Smt. Bhagirathi & Kuskoor Krishnamurthy Memorial Concert – Vocal recital by Dr. Deepashri Kayampady, accompanied by Vidu. Prithvi Bhaskar on violin, Vid. Nandan Kashyap on mridanga and Vid. Shamith Gowda on ghata, Sabha premises, JLB Road,
6 pm.
