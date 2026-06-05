Anveshana Seva Trust and Ursu Jagruti Academy Charitable Trust

June 5, 2026

44th death anniversary of former Karnataka Chief Minister D. Devaraj Urs, MLC Ivan D’Souza inaugurates, MLC Dr. D. Thimmaiah presents ‘Dhwani Kotta Dhani’ award to six achievers from various fields, former Minister M. Shivanna presides, Ursu Jagruti Academy Charitable Trust Vice-President H.A. Venkatesh and Anveshana Seva Trust President Chutuku Yugacharya Dr. MGR Urs will speak about D.D. Urs, Trust Founder Arya Amarnath Raje Urs offers floral tributes to the portrait of D. Devaraj Urs, Mines & Geology Department retd. Joint Director Srinivasa Bahadur chief guest, Anveshana Seva Trust Vice-President HMT Lingaraje Urs will be present, Institution of Engineers-India (IEI), JLB Road, 10.30 am.