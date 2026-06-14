Art of Living, Mysuru

45th anniversary of Art of Living institution and 70th birthday celebrations of Sri Ravishankar Gurudev, presentation of ‘Teremareya Sadhaka’ award to noted doctor from K.R. Pet Dr. R.T. Venkatesh and journalist from Madikeri Ajjamada Ramesh Kuttappa; Satsanga by Art of Living troupe; Mysore University VC Prof. N.K. Lokanath chief guest, MLA T.S. Srivatsa and Deva Ratna Foundation Founder M. Shivaprasad guests, Sri Koushika Swamiji and Sri Divyapada Swamiji will deliver talks, Art of Living Ashram, Mysuru, 5 pm.
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