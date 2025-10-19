Events Today

Bamboo Melody Raagas

October 19, 2025


‘Sangeetha Sanskriti Samarpanam’ Karnatak classical music, honouring of revered Gurus, Vid. H.K. Narasimhamurthy and Vidu. H.N. Rajalakshmi; Flute recital by Krutarth and Agasthya, accompanied by Prerana Praveen on violin and Aditya Srikiran on mridanga,
3.45 pm;
Flute recital by Ankush S. Kadaba with Srilalitha on violin and Vid. Shubhang Samaga on mridanga,
4.30 pm;
Performance by vocalist Prerana Praveen, accompanied by Srilalitha on violin and Vid. Shubhang Samaga on mridanga,
5.15 pm;
Vocal concert by Vidu. Prithvi Bhaskar, accompanied by Vidu. C.V. Shruthi on violin, Vid. Nandan Kashyap on mridanga, Vid. Sharath Koushik on ghata and Vid. K.M. Likhith on morching, RamaGovinda Rangamandira, Ramakrishnanagar,
6.15 pm to 9 pm.

