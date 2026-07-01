Majlees Zikra-Yad-Shadath Hussain held at Srirangapatna 
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Majlees Zikra-Yad-Shadath Hussain held at Srirangapatna 

July 1, 2026

Mysuru: Devotees of Jamiya Wabastaqan Khushaliya, Jhangiriya celebrated Majlees Zikra-Yad-Shadath Hussain at Khanqah-e-Khushaliya in Hebbadi village, Srirangapatna Taluk of Mandya District, recently. 

Fatha Khawni, Duwa (supplications) was performed and mass feeding was arranged under the auspices of Hazarath Sufi Mohammed Iqbal Ahmed Khushali.  

The celebration was held under the supervision of Saleem Ahmed Khushali and Mohammed Aftab Ahmed Khushali. 

Hazarath Sufi Syed Saleem Ahmed Khushali, Astane Khushaliya, Ghousianagar, Usman Sait Khushali, Hazarath Hafiq Qari Moulana Shamnoon Razvi, Khateeb of Masjid Hali Meamoon Jamath at Shivarampet, Khaleel Khushali, Khwaja Mohammed Musheer Chishti, Towfiq Majeed Khan and a large number of devotees from Mysuru, Hunsur and Mandya participated. Aftab Ahmed Khushali proposed the vote of thanks.

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