Sri Nadabrahma Sangeetha Sabha:

Sangeetha Kalanidhi, Padma Bhushana Dr. Mysore Veena Doreswamy Iyengar’s 105th birth anniversary celebrations,Vanika Vaibha,vocal concert by Vid. G. Ravikiran accompanied by Vid. R. Achyuta Rao on violin, Vid. Sunil Subrahmanya on mridanga and Vid. V.S. Ramesh on morching,
5 pm to 7 pm;
Conferring Vanika Brahma title to Vidu. Dr. R.S. Jayalakshmi followed by veena duet concert by Vidu. Dr. R.S. Jayalakshmi and Vidu. Charulatha Chandrasekar accompanied by Vid. Sunil Subrahmanya on mridanga and Vid. V.S. Ramesh on morching, Sabha premises, JLB Road,
7 pm to 9 pm.
