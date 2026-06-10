Disruption in water supply tomorrow

There will be disruption in water supply in the following areas tomorrow as there will be no power supply to Melapura and Rammanahalli water pumping station between 10 am and 6 pm owing to first quarterly maintenance works to be taken up by Karnataka Power Transmission Corporation Limited (KPTCL) at Devanur Sub-Station: Ward Nos. 9, 16, 28, 39, 52, 53 — Kesare, Rajendranagar, Subashnagar, N.R. Mohalla, Gandhinagar, Udayagiri, Rajivnagar 1st, 2nd & 3rd Stages, Shanthinagar, Kalyanagiri, Dr. Rajkumar Road, Yaraganahalli, Siddartha Layout, Alanahalli, Nandini Layout, Giridarshini Layout, Ghousianagar, Kyathamaranahalli and surrounding areas.
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