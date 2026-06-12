Vocal concert by Vid. Madurai N. Sivaganesh in memory of Vasudeva Udupa, accompanied by Vid. Keshav Mohankumar on violin, Vid. Adamya Ramanand on mridanga and Vid. Bhargava Halambi on ghata, Ganabharathi’s Veene Seshanna Bhavan, Kuvempunagar, 6 pm.
Vocal concert by Vid. Madurai N. Sivaganesh in memory of Vasudeva Udupa, accompanied by Vid. Keshav Mohankumar on violin, Vid. Adamya Ramanand on mridanga and Vid. Bhargava Halambi on ghata, Ganabharathi’s Veene Seshanna Bhavan, Kuvempunagar, 6 pm.
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