Indigo Flight cancellations: Special trains to clear stranded passengers
News

December 7, 2025

Mysore/Mysuru: South Western Railway (SWR), in coordination with Central Railway, South Eastern Railway and Southern Railway, has arranged special trains to clear stranded passengers affected by large-scale Indigo flight cancellations.

The following special services will run till Dec. 10:

South Western Railway

1. Train No. 06255 / 06256 – Chennai Egmore (MS) – KSR Bengaluru (SBC) – MS Special [06255 MS → SBC: Dec. 7; 06256 SBC → MS: Dec. 8]

2. Train No. 06257 / 06258 – KSR Bengaluru (SBC) – MGR Chennai Central (MAS) – SBC Special [06257 SBC → MAS: Dec. 8; 06258 MAS → SBC: Dec. 8]

3. Train No. 06259 – Yesvantpur (YPR) – Hazrat Nizamuddin (NZM) Special.  Train No. 06260 Hazrat Nizamuddin (NZM) – Bengaluru Cantt. (BNC) [YPR → NZM: Dec. 7; NZM- BNC: Dec. 9]

4. Train No. 06259/06260 – Yesvantpur (YPR) – Hazrat Nizamuddin (NZM) – Yesvantpur Special. [YPR-NZM: Dec. 8; NZM- YPR: Dec. 10]

5. Train No. 06263 / 06264 – KSR Bengaluru (SBC) – Pune (PUNE) – SBC Special [06263 SBC → PUNE: Dec. 7; 06264 PUNE → SBC: Dec. 8]

South Eastern Railway

Train No. 08073 / 08074 – Shalimar (SRC) – Yelahanka (YNK) – SRC Special [08073 SRC → YNK: Dec. 7; 08074 YNK → SRC: Dec. 9]

Southern Railway

Train No. 06147 / 06148 – Ernakulam (ERS) – Yelahanka (YNK) – ERS Special [06147 ERS → YNK: Dec. 7; 06148 YNK → ERS: Dec. 8]

Passengers are asked to check timings on official Railway channels and reach stations early, according to a press release from Girish Dharmaraj Kalagonda, Divisional Commercial Manager & Public Relations Officer, Mysuru Division.

