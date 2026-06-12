Tribute concert

Vocal concert by Vid. Madurai N. Sivaganesh, a torch-bearer of the famous T.N. Sheshagopalan ‘baani,’ accompanied by Vid. Rupangudi Ratna Teja on violin and Vid. Pranav Subramanya on mridanga, Mysore Vasudevacharya’s heritage house, 10.30 am.
Vocal concert by Vid. Madurai N. Sivaganesh, a torch-bearer of the famous T.N. Sheshagopalan ‘baani,’ accompanied by Vid. Rupangudi Ratna Teja on violin and Vid. Pranav Subramanya on mridanga, Mysore Vasudevacharya’s heritage house, 10.30 am.
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