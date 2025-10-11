Bhagavathi Kodava Assn. team
Photo News

Bhagavathi Kodava Assn. team

October 11, 2025


A group photo of the new office-bearers of Sri Bhagavathi Kodava Souharda Sahakari Sangha Niyamitha, Nivedithanagar, Mysuru, for the term 2025-2030 — (sitting from left) Legal Advisor Palandira Ponnaiah, Vice-President Kuttimada D. Kariappa, President Palandira Somanna and Legal Advisor Mukkatira Belliappa; (standing from left) CEO Bollepanda Nanjappa, Directors Thapanda Nagesh Kumar, Mandaneravanda Nanaiah, Bottolanda Sarala, Thambukuthira Pavana, Maneyapanda Thimmaiah and Kunjiyanda Robin.

