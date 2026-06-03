Department of Kannada & Culture, District Administration, Mysuru, Mysuru City Corporation (MCC), Rajarshi Sri Nalwadi Krishnaraja Wadiyar Jayantyotsava Samiti:

Rajarshi Sri Nalwadi Krishnaraja Wadiyar Jayanti-2026 celebrations, procession, opposite Sri Lakshmiramanaswamy Temple, Mysore Palace premises, 9 am; Stage programme, lecture by retd. Principal and writer Siddaswamy, photo expo at Suchitra Art Gallery, documentary on Nalwadi, Geeta Gayana by Prajna Samskrutika Tanda, Kalamandira, 10.30 am; Staging of play ‘Aalida Maswamigalu’ based on Nalwadi, directed by Dinesh Chammalige (NINASAM), Kalamandira, Hunsur Road, 6.30 pm.
Water Forum Mysuru, Mysore School of Architecture, Aranya Outreach: ‘Jeevajala Jeevanaadi,’ a stakeholders’ meeting to discuss the conservation of the Purnaiah Naale and to build a collective voice to take to the authorities, Mysore School of Architecture, Lingambudhi Palya, Dattagalli Ring Road, 4 pm to 6 pm.
Sri Srinivasaswamy Temple, Tilak Nagar: Sri Srinivasaswamy Annual Mahotsava, Mudi Utsava, Garudotsava, Temple premises, 6 pm.
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