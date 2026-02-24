Events today – Feb. 24: Karnataka Sugama Sangeetha Parishat, Mysuru Chapter and Sri Anantheshwara Trust

February 24, 2026

‘Mareyalagada Mahaneeyaru’ (Unforgettable Legends), a Special Sugama Sangeetha (Light Music) programme, led by renowned singer Nithin Rajaram Shastry; Singers Divya Sachidananda, Dr. Sridevi Kulenur, Amrutha Nithin Shastri, Rythwik C. Raj and G.R. Sreekara will perform, with Purushotham on keyboard, Bheemashankar Bidanur on tabla, Balasubramanya on flute & H.P. Sujayendra on rhythm pad; V. Keerthana comperes; Dr. P. Shivaraju, Additional Deputy Commissioner of Mysuru, inaugurates, Dr. M.D. Sudarshan, Assistant Director of the Department of Kannada and Culture and Amshi Prasanna Kumar, Senior Journalist, chief guests, Dr. Nagaraj V. Bairy, President of the Mysuru Chapter of Karnataka Sugama Sangeetha Parishat, will be present, Sri Nadabrahma Sangeetha Sabha, JLB Road, 5 pm.