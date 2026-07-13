Natana School of Theatre Arts

Seminar series, Thinker Madhava Chippali delivers a talk on ‘Subbanna Avara Baduku — Baraha’ and theatre artiste & film director Jayatheertha delivers a talk on ‘Rangabhoomi mattu Manasika Aarogya,’ Natana premises, Ramakrishnanagar, 6.30 pm.
Seminar series, Thinker Madhava Chippali delivers a talk on ‘Subbanna Avara Baduku — Baraha’ and theatre artiste & film director Jayatheertha delivers a talk on ‘Rangabhoomi mattu Manasika Aarogya,’ Natana premises, Ramakrishnanagar, 6.30 pm.
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