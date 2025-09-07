Sri Prasanna Vidya Ganapathi Mandali Charitable (SPVGMC) Trust, Mysuru and Kannada and Culture Department

64th Heritage Music Festival, Gamaka Vaachana Programme — ‘Kumaravyasa Bharata – Bhishma Bhakti Prasanga’ Kavya Vaachana by Vidu. Gangamma Keshavamurthy and Vyakyana by Vidu. Dr. Jyothi Shankar,
5.30 pm;
Cascade of Melody and Rhythm — Vid. Vinay Sharva on vocal, Vid. Mannargudi V. Shankararaman on harmonium, Vid. Amit Nadig on flute, Vid. Umayalpuram K. Sivaraman on mridanga, Vid. Bharadwaj R. Sathavalli on morching and Vid. Arun Kumar on Rhythm Pad, 8th Cross Ganesha Pandal, V.V. Mohalla,
6.45 pm.
