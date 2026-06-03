Sri Srinivasaswamy Temple, Tilak Nagar

Sri Srinivasaswamy Annual Mahotsava, Raksha Bandhana and Kalyanotsava, Temple premises, 6 pm.
Jagannatha Centre for Art and Culture (JCAC): ‘Kala Saptami,’ weekly cultural programme, Hindustani Classical Vocal Concert by Vid. Koushik Aithal, accompanied by Vid. Vighnesh Kamath (tabla) & Vid. Sathish Bhat Heggar (harmonium), Jagannatha Centre for Art and Culture (JCAC), Vijayanagar, 6 pm to 8 pm. [Entry is free]
Sri Srinivasaswamy Temple, Tilak NagarJune 3, 2026
Sri Srinivasaswamy Annual Mahotsava, Raksha Bandhana and Kalyanotsava, Temple premises, 6 pm.
Recent Comments