Nadopasana-2025 and Nadanrityopasana tomorrow

September 5, 2025

Mysuru, Sept. 5 – Nadavidyalaya Academy of Music and Dance, Hebbal, Mysuru, will celebrate its annual Karnatak vocal music festival “Nadopasana” on Saturday (Sept. 6) at Ganabharathi’s Veene Seshanna Bhavan in Kuvempunagar at 6 pm.

Academy’s vocal students, in all 46 budding talents, sub-juniors, juniors and seniors will take part in the programme under the guidance and direction of Guru Vidwan M.S. Naveen.

“Nadanrityopasana” Bharatanatyam dance programme will also be presented by sub-junior, junior and senior students of the Academy.

V.N. Mallikarjunaswamy, Joint Director of Kannada and Culture Department, Mysuru, will be the guest of honour.

Accompanying artistes: Direction and keyboard by Guru Vidwan M.S. Naveen, mridanga by Vid. Dasappa and flute by Yeashas N. Kashyap. M. Sinchana will compere.

Artistes’ team: Vaibhav, Souparnika, Kadambari, Chiradhya, Shriya, Unnathi, Avani, Bhanavi, Cherika, Dhanya Shree, Sharvya, Pragna, Pradumna, Dhiya Santosh, Sudiksha, Dhanvi, Dhiya Darshini, Druthi, Navya Shriya, Hishitha, Sanvi Srinivas, Anupama, Khushi, Shefali, Brunda, Navami, Nuthan, Ishan, Shreya, Lisha, Adithi Adarsh, Jathin, Mahalakshmi, Akshara, Supadha, Sanvi, Rudresh, Muneesh, Shobhitha, Manya, Advika, Jeevitha, Sirisri, Krishnashree, S. Srilakshmi and Kanva.