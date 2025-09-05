Power disruption

As Karnataka Power Trans-mission Corporation Limited (KPTCL) will take up its quarterly maintenance works at Vajamangala Power Distribution Centre, there will be disruption in power supply tomorrow (Sept. 6) between 10 am and 5.30 pm following areas — Harohalli, Mellahalli, Halikerehundi, Shivapura, Halagayyanahundi, Lakshmipura, Bannur Main Road, T. Narasipur Main Road, Nadanahalli, Boogathahalli, Vajamangala, Varuna, Dandikere, Pillahalli, Chikkahalli, Vasanthanagar, Varakodu, Yandahalli, Shanthaveri Gopalagowda Nagar, Kempegowdanahundi, Lal Bahadur Shastri Nagar, JSS Layout, MYCEM and surroundings.
