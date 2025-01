Bahuroopi Film Fest Schedule

January 13, 2025

Mysuru: Following is the list of movies to be screened as part of Bahuroopi Film Festival at Sriranga auditorium in Rangayana premises:

Jan. 14 (Tuesday)

2 pm to 4.30 pm: Emancipation (2022) – 132 min (English) – Director: Antoine Fuqua.

Jan. 15 (Wednesday)

10.30 am to 12 noon: Freedom is Beautiful (2023) – 67 min (Kurdish) – Director: Angus Mac Donald.

12 noon to 1.30 pm: The Journey of Tibetan Refugees: A Struggle for Freedom Across the Himalayas – 52 min (English) – Director: Lisa Sinclair and Michel Scott.

2 pm to 4.30 pm: Damul (1984) – 123 min (Hindi) – Director: Prakash Jha.

Jan. 16 (Thursday)

10.30 am to 12 noon: Borderlands (2022) – 67 min (English) – Director: Samarth Mahajan.

12 noon to 1.30 pm: Journey of Freedom – 38 min (English) – Director: Justin Dilon; Song of Ghetto (2024) – 34 min (Kannada) – Director: K. Chandrashekar.

2 pm to 4.30 pm: 12 Years a Slave (2013) – 134 min (English) – Director: Steve McQueen.

Jan. 17 (Friday)

10.30 am to 12 noon: White Like me (2013) – 67 min (English) – Director: Scott Morris.

12 noon to 1.30 pm: Fannie Lou Hamer’s America – 59 min (English) – Director: Joy Elaine Davenport.

2 pm to 4.30 pm: Chomana Dudi (1975) – 63 min (Kannada) – Director: B.V. Karanth.

Children Film Fest

Jan. 18 (Saturday)

10.30 am to 12 noon: The Boy, the mole, the fox and the Horse (2002) – 34 min (English) – Directors: Peter Baynton and Charlie Mackesy; Paddington In Peru (2025) – 106 min (English) – Director: Dougal Wilson.

12 noon to 1.30 pm: Kavi (2021) – 19 min – Director: Gergg Helvey; Ragdoll (2020) – 19 min – Director: Leon Lee.

2 pm to 4.30 pm: Spirit: Stallion of the Cimarron (2022) – 83 min – Director: Kelly Asbury.

Jan. 19 (Sunday)

10.30 am to 12 noon: The Silent Child (2016) – 20 min (English) – Director: Chris Overton; Sing (2016) – 25 min (Hungarian) – Director: Kristóf Deák.

12 noon to 1.30 pm: Class Divide (2015) – 74 min (English) – Director: Marc Levin.

2 pm to 4.30 pm: Seven Years in Tibet (1997) – 136 min (English) – Director: Jean-Jacques Annaud.