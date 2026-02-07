Events Tomorrow

Events tomorrow – FEB. 8: Krishne – The Dance School

February 7, 2026

Bharatanatyam Arangetram (Rangapravesha) of N.V. Manasvi (Daughter of N.A. Brunda and N.D. Avanish), disciple of Vidu. Dimple, accompanied by Vidu. Dimple on nattuvanga, Karnataka Kalashree Vid. Balasubramanya Sharma on vocal, Vid. P. Janardhana Rao on mridanga, Vid. Jayaram Kikkeri on flute and Vid. Prashanth Rudrapatna on veena; Prof. Nagesh V. Bettakote, Vice-Chancellor of Karnataka State Dr. Gangubai Hangal Music and Performing Arts University, Mysuru, chief guest, Karnataka Kalashree Dr. Sheela Sridhar, retired Professor, Department of Dance, University of Mysore and Sangeetha Kala Ratna Dr. Sukanya Prabhakar, Director, Surabhi Gaana Kalamandira Charitable Trust, Mysuru, will be present, Kalandhika Auditorium, Vasundhara Bhavan, Saraswathipuram, 6 pm.

