Hundreds take part in Run for Ganesha

August 24, 2025

Mysuru: Nearly 650 runners, including 250 children, took part in the ‘Run for Ganesha’ 5K and 3K run organised by Madhava Krupa Ganesha Utsava Committee of Shri Janajagarana Trust in association with Kamakshi Hospitals with a message ‘Say no to drugs,’ here this morning.

The event was flagged-off by Mysuru-Kodagu MP Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar in front of Kote Anjaneyaswamy Temple. Speaking on the occasion, Yaduveer called upon people to use eco-friendly Ganesha idols for the festival and also urged youngsters to stay away from narcotics. Calling upon youths not to fall prey to drugs, he said youngsters should concentrate on building their future and shaping their careers.

The 5K Run flagged from Kote Anjaneyaswamy Temple at the Mysore Palace North Gate, passed through Silver Jubilee Clock Tower, Gandhi Square, Dufferin Clock, D.D. Urs Road, JLB Road, MDA, Ramaswamy Circle, Chamaraja Double Road, Bengaluru-Nilgiri Road, Jayachamarajendra Wadiyar Circle before culminating at the starting point — Palace North Gate.

Meanwhile, the 3K Run started from Kote Anjaneyaswamy Temple, passed via Silver Jubilee Clock Tower, Gandhi Square, Dufferin Clock, D.D. Urs Road, Shivarampet Road, Sayyaji Rao Road, Gun House, Benglauru-Nilgiri Road, Jayachamarajendra Wadiyar Circle and ended at Kote Anjaneyaswamy Temple.

MLA T.S. Srivatsa, Kamakshi Hospitals Managing Trustee M. Mahesh Shenoy, Joint Managing Trustee M. Gajanana Shenoy, Trustee Manoj Shenoy, KR ACP Rajendra, Kamakshi Hospitals General Manager S.V. Prasanna Kumar, Assistant General Manager R. Chirag, Charan Raj of Madhava Krupa Ganesha Utsava Committee and others were present.

Results

5K Run – Men: 1. P.K. Bidappa, 2. Shivamalappa, 3. B. Rajesh; Women: 1. N.R. Shobha, 2. S.M. Uma, 3. C. Devika; 15+ Years Boys: 1. N. Doreswamy (Kuruburu) 2. M. Vishwa (Kuruburu) 3. V. Jeevan (Kuruburu); 15+ Years Girls: 1. B. Chaithra (Kuruburu), 2. L. Monica (Kuruburu), 3. L. Vidya (Kuruburu); 12-15 Years Boys: 1. Sudarshan, 2. Lekhan; 12-15 Years Girls: 1. C. Hitha Raj, 2. F. Prarthana; Senior: 1. Krishna Kamath, 2. G. Harish.

3K Run – Men: 1. H.D. Dore (Udupi), 2. Dilip Kumbar (Koppal), 3. huvan R. Kumbar (Koppal); Women: 1. M. Ananya (Kuruburu), 2. S. Ankitha (Kuruburu), 3. Varshitha (Kuruburu); 12-15 Years Boys: 1. C. Pavan Kumar, 2. K. Vedanth, 3. Sumakh N. Gowda; Under-12 Years Girls: 1. M. Meghana, 2. Prakurthi, 3. C.K. Sinchana; Open Women: 1. Pallavi, 2. Sanvi R. Prabhu, 3. B. Rashmi.