No power supply in city on Feb. 11, 12

February 10, 2026

Mysore/Mysuru: As Chamundeshwari Electricity Supply Corporation (CESC) has taken up quarterly maintenance works at Rajivnagar and Devanur Power Distribution Centres and works on converting single-phase towers to double-circuit (two-phase) towers and two-phase power lines at Hootagalli-Vajamangala-T.K. Halli, there will be disruption in power supply on Feb. 11 between 10 am and 5.30 pm in the following areas:

On Feb. 11

Rajivnagar Power Distribution Centre: Rajivnagar 2nd and 3 Stages, Christian Colony, Yasin Masjid, S. Layout, Suryanarayan Temple Road, Al-Badr Masjid Circle, Ambedkar Bhavan Road, Quba Masjid Circle, Narayana Hospital, Kamanakerehundi, KHB Layout and RTO East.

Devanur Power Distribution Centre: Beedi Colony, Azeez Sait Nagar, Kesare Colony, Mahadevapura Main Road, Shaktinagar, Rajkumar Road, Kalyangiri, Akshay Bhandar, Rammanahalli, Kalisiddanahundi, Hanchya, Sathagalli, Galigarahundi, Nehrunagar, DTS Rao Nagar, Sathagalli B Zone, VTU College and Bharathnagar.

As CESC has taken up 4th quarterly maintenance works at Bogadi Power Distribution Centre, there will be no power supply tomorrow between 10 am and 6 pm in the following areas:

Janatanagar, Bogadi 2nd Stage North & South, Gangothri Campus, Gangothri Quarters, Dasanakoppal, Maratikyatanahalli, Roopanagar, Deepanagar, Bogadi, Preeti Layout, RMP Layout, Vijayanagar 3rd and 4th Stages, Hinkal, Vijayashreepura, Railway Layout, SBM Layout, Vagdevinagar, CFTRI Layout, University and surrounding areas.

As CESC has taken up underground cable laying works at V.V. Mohalla Sub-Division (Hebbal and Chandamouleshwara power lines), there will be disruption in power supply on Feb. 11 between 10 am and 5 pm in the following areas:

Hebbal Mani Road, Hebbal Colony, Subramanyanagar, Lokanayakanagar, Basavanagudi Park, Ningayyana Kere and surrounding areas, VV Mohalla 5th Main, SBI, Andal Mandiram, Vontikoppal, Valmiki Road, VV Mohalla 2nd and 3rd Main and surrounding areas.

On Feb. 12

As Karnataka Power Transmision Corporation Limited (KPTCL) has taken up its quarterly maintenance works at Bannimantap Power Distribution Centre, there will be no power supply on Feb.12 between 10 am and 5.30 pm in the following areas:

S.S. Nagar, Cavery Nagar, Siddique Nagar, Bannimantap B Layout, Medar Block, Hanumanthanagar, Aleemnagar, Bal Bhavan, JSS Dental College, Siddalingapura, Kalasthawadi, Shyadanahalli, Naganahalli and surrounding areas.

Jyothi Power Distribution Centre: Gayathripuram, Chamundi Vihar Layout, Gopalgowda Hospital, Jalapuri, Vidyashankar Layout, Yaraganahalli, Rajkumar Road, Raghavendranagar, Rajivnagar, Shaktinagar, KMF, DC Office, PF Office, Ghousianagar, Kyathamaranahalli, Renukadevi Block, Teresian College, Teacher’s Layout, Udayagiri, Satyanagar, A.T. Block, Mahadevapura Road and surrounding areas, according to a press release from CESC Executive Engineers, N.R. Mohalla and VV Mohalla Divisions.