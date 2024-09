State Inter-District Junior and U-23 Athletic Meet concludes: Dakshina Kannada overall champs

September 18, 2024

Mysuru: Dakshina Kannada (DK) won the overall team championship title with a total of 402 points (30 Gold, 20 Silver and 23 Bronze Medals) on the concluding day of the 4-day Karnataka State Inter District Junior and U-23 Athletic Meet – 2024, organised by Mysore District Athletic Association (MDAA), at the Chamundi Vihar Stadium here yesterday.

Bengaluru (Urban) secured the second place with 242 points (11 Gold, 17 Silver, 20 Bronze) while Belagavi took the third place with 189 points (16 Gold, 9 Silver, 8 Bronze).

Dakshina Kannada athletes topped in the male section (186 points) and also stood first in the female section with 216 points.

RESULTS

[Winners only]

Men U-23 — 100m: Gagan L. Gowda (Mysuru, 10.60 sec); 400m: B.H. Tushar Vasant (Belagavi, 48.81 sec); 400m Hurdles: N. Rahul Nayaka (Mysuru, 54.24 sec); 5000m: A.R. Rohith (Bengaluru, 15:03.45 sec, NMR, OR: 15:14.25 sec, M.P. Vaibhav, 2023); Decathlon: Trilok Vodeyar (Yadgir, 5318 pts); Best Athlete: Gagan L. Gowda (Mysuru) 1008 pts.

Boys U-20 — 100m: D.C. Mark Anthony (Udupi, 11.00 sec); 400m: Bhuvan Pujeri (Belagavi, 48.64 sec); 400m Hurdles: P. Bhushan Sunil (Belagavi, 54.70 sec); 5000m: S. Vijay (Belagavi, 15: 29.42 sec); 3000m Steeple Chase: Ganapati Yellappa (Uttara Kannada, 9:32.56 sec); Decathlon: B.S. Sanath (Dakshina Kannada, 2375 pts); Pole Vault: Y.M. Aditya (Bengaluru, NMR, 4.30m, OR: 3.80m, Yogesh, 2018); Best Athlete: Sushan G. Suvarna (DK, 958 pts).

Boys U-18 — 100m: P. Chiranth (Mysuru, 10.95 sec); 400m: Sayed Sabeer (Dharwad, NMR, 48.10 sec, OR: 48.70 sec, Nihal Joel, 2017); 5K Walk: G. Vinayak (DK, 27:42.26 sec); Shot Put: H.S. Suhas (Chamarajanagar, 15.45mts), Long Jump: Rehan Kumar (DK, 6.88mts), Heptathlon: K. Chinmay (Chikkamagaluru, 3674 pts); Best Athlete: Sayed Sabeer (Dharwad, 974 pts, 400m).

Boys U-16 — Pentathlon: Nouman Ahamed Sharif (Chitradurga, 3181 pts); 60m: Ayush Prajwal (DK, 7.16 sec); Javelin Throw: N. Pushpak (Bidar, 58.38m); Best Athlete: Ayush Prajwal (DK, 1110 pts).

Boys U-14 — Triathlon ‘A’: Kaushik P. Shetty (DK, 1886 pts), Triathlon ‘B’: B.C. Lohith Gowda (DK, 2253 pts); Best Athlete: B.C. Lohith Gowda (DK).

Women U-23 — 100m: S. Keerthana (Udupi, NMR, 11.86s, OR: 12.10s, Kaveri L. Patil, 2022); 400m: Annapurna Patil (Belagavi, 1:06:00 sec); 400m hurdles: R. Deekshitha (DK, 1:02.41 sec); 5000m: Aradhana (Bengaluru, 17:57.89 sec), Long Jump: Priyanka (DK, 5.43m), Pole Vault: Preeti (DK, 2.80m), Heptathlon: Shravani Satish (Belagavi, 3549 pts), High Jump: Pallavi Patil (Gadag, 1.70m); Best Athlete: S. Keerthana (Udupi, 1019 pts, 100m).

Girls U-20 — 100m: Nimeksha Siddi (Uttara Kannada, 12.44 sec); 400m: Disha Alige (Chikkamagaluru, NMR, 55.09s, OR: 55.10s, Reena George, Mysuru, 2012); 5000m: Nitu Kumari (Ramanagara, 18:44.85 sec); Pole Vault: Bhavitha Shetty (DK, 2.90m); 400m Hurdles: Apoorva Anand (Belagavi, 1:06.82 sec); 3000m Steeplechase: Harshitha (Haveri, 11:32.50 sec); Heptathlon: Ningamma (Raichur, 2621 pts), High Jump: Likitha (Ramanagara, 1.55m); Long Jump: Deesha Ganapathy (Mysuru, 5.82m); Best Athlete: Disha Alige (Chikkamagaluru, 1010 pts, 400m).

Girls U-18 — 100m: Sthuthi P. Shetty (Udupi, 12.24 sec); 400m: P. Abhigna (Shivamogga, 58.94 sec); 3000m Walk: Dakshata Pat (Belagavi, 18:52.83 sec); High Jump: P. Harshitha (Ramanagara, 1.55m); Javelin Throw: Disha Nelwade (Bidar, 36.90m); Heptathlon: P. Harshitha (Ramanagara, 4063 pts); Best Athlete: Sthuthi P. Shetty (Udupi, 944 pts).

Girls U-16 — 60m: S. Suchithra (Ballari, 7.35 sec); Long Jump: B. Harpriya (DK, 3.78m); Pentathlon: Avani Ganesh (Udupi, 3376 pts); Best Athlete: S. Suchithra (Ballari, 898 pts).

Girls U-14 — Triathlon ‘A’: Shashwati Suresh (Bengaluru, 2086 pts); Triathlon ‘B’: K.P. Adwika (DK, 2473 pts); Best Athlete: K.P. Adwika (DK, 2473 pts).