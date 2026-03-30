Vid. Anoor Anantha Krishna Sharma leads ‘Laya Lavanya’ instrumental concert at Sri Ramothsava Sangeethothsava

March 30, 2026

Vid. Anoor Anantha Krishna Sharma on mridanga led the ‘Laya Lavanya,’ an instrumental concert (Talavadya Khacheri) by Sunaad Anoor on khanjira, Somashekar Jois on konnakkol, Nagendra Prasad on mridanga, Chidananda on morching, Amith Nadig on flute, K.J. Diliip on violin, Pranav Dath on chende, base tape and tritam & timbale, Sai Vamshi on shrikol, maddale and tamate, Tirumale Gopi Shravan on drums, Prabodh Shyam Anoor on pakhawaj & dholak and Vinod Shyam Anoor on tabla, duggi tarang and tamate, at Smt. Alammana Choultry in Srirampet last evening as part of the 136th year Sri Ramothsava Sangeethothsava-2026 organised by Sri Ramabhyudhaya Sabha Charitable Trust, Mysuru. Today, Vidu. Jayanthi Kumaresh and Vidu. Akkarai Subhalakshmi will present Veena-Violin Jugalbandhi at 6.30 pm. They will be accompanied by Vid. Arjun Kumar on mridanga & Vid. G.S. Ramanujam on ghata.

Mysuru's favorite and largest circulated English evening daily has kept the citizens of Mysuru informed and entertained since 1978. Over the past 45 years, Star of Mysore has been the newspaper that Mysureans reach for every evening to know about the happenings in Mysuru city. The newspaper has feature rich articles and dedicated pages targeted at readers across the demographic spectrum of Mysuru city. With a readership of over 2,50,000 Star of Mysore has been the best connection between it's readers and their leaders; between advertisers and customers; between Mysuru and Mysureans.

Academy News Papers Private Limited, Publishers, Star of Mysore & Mysuru Mithra, 15-C, Industrial 'A' Layout, Bannimantap, Mysuru-570015. Phone no. – 0821 249 6520

