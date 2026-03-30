Vid. Anoor Anantha Krishna Sharma leads ‘Laya Lavanya’ instrumental concert at Sri Ramothsava Sangeethothsava

March 30, 2026

Vid. Anoor Anantha Krishna Sharma on mridanga led the ‘Laya Lavanya,’ an instrumental concert (Talavadya Khacheri) by Sunaad Anoor on khanjira, Somashekar Jois on konnakkol, Nagendra Prasad on mridanga, Chidananda on morching, Amith Nadig on flute, K.J. Diliip on violin, Pranav Dath on chende, base tape and tritam & timbale, Sai Vamshi on shrikol, maddale and tamate, Tirumale Gopi Shravan on drums, Prabodh Shyam Anoor on pakhawaj & dholak and Vinod Shyam Anoor on tabla, duggi tarang and tamate, at Smt. Alammana Choultry in Srirampet last evening as part of the 136th year Sri Ramothsava Sangeethothsava-2026 organised by Sri Ramabhyudhaya Sabha Charitable Trust, Mysuru. Today, Vidu. Jayanthi Kumaresh and Vidu. Akkarai Subhalakshmi will present Veena-Violin Jugalbandhi at 6.30 pm. They will be accompanied by Vid. Arjun Kumar on mridanga & Vid. G.S. Ramanujam on ghata.