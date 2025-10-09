Young Natl. Karate Champions

October 9, 2025



Young karatekas of ICan International School, KRS Road, Mysuru, took part in the Open National Karate Championship organised by National Karate Association of India at Chamundi Vihar Indoor Stadium in city recently and won medals. Seen in the picture are (standing from left – front row): Ganavi (gold in Kata), Arnaud (gold in Kata), Liam (bronze in Kata), Vanya (bronze in Kata), Riddhi (silver in Kata), Hardhik (bronze in Kata), Karen (silver in kata), Harshali (bronze in Kata and Kumite), Ishaanvi (bronze in Kata and Kumite); (standing from left – back row): Vidya, Principal, ICan International School, Yorav (silver in Kata), Kiara (bronze in Kata and Kumite), Aadyaveer (bronze in Kata) and Sensei Prajwal (Coach).