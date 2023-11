50 Mysureans get District Rajyotsava Award

November 2, 2023

Mysore/Mysuru: The following were presented District Kannada Rajyotsava Award at the Rajyotsava celebrations organised by Mysuru District Administration at Oval Grounds in city yesterday:

Literature: Dr. C. Basavaraju, Assistant Editor, Kuvempu Institute of Kannada Studies, Manasagangothri; Manasa, former President, Mysuru District Kannada Sahitya Parishat.

Education: Dr. D.S. Guru, Professor, DoS in Computer Science, Manasagangothri; R.H. Pavithra, SBM Layout; N. Gagadharappa, Gangothri Layout.

Folklore: T.M. Krishnamurthy, Talakad; Ambale Shivanna, Gundu Rao Nagar; S.C. Jayashankar, J.P. Nagar; V. Venkatamma, Lashkar Mohalla; H. Kyathanahalli Prakash, Kyathanahalli.

Social Service: B. Vidyasagar Kadamba, Gayathripuram; Dyavappa Nayaka, J.C. Layout; N. Sridhar Dikshith, Chamundi Hill (Specially Abled); Nagesh L. Kadaiah of L. Kadaiah Silks and Textiles; K.P. Divakar, Dattagalli; S. Prabhushankar, Sharadadevinagar; M.L. Shivakumar, Vidyaranyapuram; S.E. Girish, Kuvempunagar; M.B. Kotresh Babu, V.V. Mohalla; J. Govinda Raju, District President, Government Employees Association; P. Praveen, Ayarahalli, Hunsur; Dr. M.K. Ashok, Janani Seva Trust.

Medical: Dr. Ram Dev, Durga Clinic, Agrahara.

Religious: K.L. Rajashekar, Yaraganahalli Layout.

Pro-Kannada Activists: B. Dhanapal, Kurubarahalli; R. Ramesh, K.G. Koppal; Siddarama Y. Shivanaikar, Kuvempunagar; Aravinda Sharma, Kuvempunagar; B. Mahadev, Dattagalli; Sugama Sangeetha: Y.R. Nagendra Rao, K.R. Mohalla; C.R. Raghavendra Prasad, J.P. Nagar.

Journalism: Nagesh Panathale, senior photojournalist, Vijaya Karnataka; Doddanahundi Rajanna, T. Narasipur; S. Udayshankar, Tilak Nagar; Suttur Nanjunda Nayak; Organising: A. Hemaganga, Vijayanagar.

Sports: Dr. C. Ramesh Shetty (Yoga), K.R. Mohalla; H.N. Gangadhar, Hinkal; Varsha Puranik (Skating), R.S. Naidu Nagar; Pailwan Chikkaputti (Wrestling), V.V. Mohalla; A. Ramesh Shetty (Cricket), Vijayanagar.

Music: Narasegowda, Hebbal.

Theatre: Marigowda, New Kantharaj Urs Road; S. Jayaram, Kalkunike, Hunsur; M. Ramaswamy, Vinayakanagar.

Renowned Bharatanatyam artiste Guru Badari Divya Bhushan, who received District Rajyotsava Award in city yesterday, is seen with his mother Padma Balaji and wife Dr. Anjana Bhushan.

Kannada Software: R. Manjunath, Kannada font, T. Narasipur.

Karnatak Classical Music: S. Puttaraju, Kumbarageri; M.N. Srinivas, Kaniyara Rama Mandira Road.

Sculpture: Y. Rajesh, Gowrishankarnagar.

Classical Dance: Badri Divya Bushan, Saraswathipuram.