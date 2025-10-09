City swimmers excel

Mysuru, Oct. 9- The swimmers of Marlin Aquatic Centre in Vijayanagar 4th Stage, Mysuru, who took part in the State-level Bi-Fins Swimming Championship-2025 at City Corporation Swimming Pool in Mangaluru recently, have won 10 gold, 18 silver and 15 bronze medals in Group 1 – Group 5 kids category.
The medal-winners — S. Samarth, Prapanna Prabhu, Bhuwan H. Padmashali, Nishanth G. Gowda, Lochan Satya Sai Deep, Vimarsha R. Gowda, G.S. Anwitha Sai, Manojna Yathish, M.J. Kashvi Kaveramma, K. Panishka, S. Tanya Krupa, Punarni P. Javali, R. Vidmaya, Mihir Kalicharan, M.J. Taksh Thimmaiah, Rishinandan and Viratnandan — are trained by K.S. Mahesha, Centre’s Head Coach.
