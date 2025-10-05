Winners of City Inter-Collegiate

October 5, 2025

Women Throwball Tournament



The Women Throwball Team of SBRR Mahajana First Grade College, Jayalakshmipuram, bagged first place in Mysore City inter-Collegiate Women Throwball Tournament 2025-26 organised by JSS Women’s College, Saraswathipuram, Mysuru, recently. Seen in the picture are (standing from left) Nisha, Harshini, Anushree, T.G. Harshitha, Smitha, Kruthika, Kanchana and Mamatha; (sitting from left) P.S. Madhusudhana, Physical Director, Radhikarani, Sports Committee Member, Dr. B.R. Jayakumari, Principal, Dr. T. Vijayalakashmi Muralidhar, Hon. Secretary, MES, Dr. H.N. Bhaskar, Physical Director, Dr. K.K. Somashekar, Sports Committee Member and Parinitha, Team Captain.